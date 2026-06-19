Два пътнически влака са се ударили на около 97 километра северно от Лондон, съобщава "Ройтерс". Британската транспортна полиция посочи, че има множество пострадали. Загинал е най-малко един пътник, потвърдиха местните власти, цитирани от "Би Би Си". Към мястото на инцидента, за който е получен сигнал в 18:45 ч. местно време (20:45 ч. българско), веднага са изпратени спешни екипи, включително въздушна линейка.

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На видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как локомотивът на едната композиция се е врязал в задния вагон на другата. Единият влак се е преобърнал на релсите, а в полето наоколо има множество пътници.

BREAKING: First video from the scene after two high-speed trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/PywVMNGgL4 — Scope Report (@ScopeReport_) June 19, 2026

Пожарната служба в Бедфорд - търговски град на около 90 километра северно от британската столица, разположен в непосредствена близост до мястото на инцидента, съобщи, че екипите ѝ са на мястото и призова хората да избягват района.

#BREAKING Major Train Incident in England.



Aerial video shows the scene where two trains collided with each other just south of Bedford, England.



50+ have been reported injured and fatalities are reported. Air ambulance’s continue to land and leave from the scene. pic.twitter.com/IdwyS9hYzO — Tony Perez (@Tony_MNNews) June 19, 2026

"Реагираме на сигнали за сблъсък, в който са участвали два влака в района на Бедфорд", заяви транспортната полиция в X. Онлайн изданието на в. „Таймс ъф Лондон“ съобщи, че персоналът на болницата в Бедфорд е бил предупреден, че е възможно да се очакват до 50 ранени.

От железопътният оператор Thameslink посочиха, че всички линии между Лутън и Бедфорд са блокирани.

🚨 WATCH: Aerial footage of the scene of the train crash south of Bedford via Sky News pic.twitter.com/gskUtxokzC — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

Всички пътници, които са в композиции, спрени на гари по маршрутите си - бяха призовани да останат на място и да проявят търпение. Множество влакове бяха отменени или забавени, посочват още от Thameslink.

Говорител на "Ийст Мидланд Рейлуей", компанията оператор на двете ударили се композиции, съобщи: „Влакът, тръгнал в 16:40 ч. от Корби за Лондон (гара "Сейнт Панкрас"), е участвал в сблъсък с влака, потеглил в 15:50 ч. от Нотингам за Лондон - "Сейнт Панкрас", в района на Южен Бедфорд".

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Министърът на транспорта Хайди Александър написа в социалната мрежа X, че е „дълбоко обезпокоена“ от съобщенията за катастрофата.

I’m deeply concerned to hear reports of the collision involving 2 East Midlands Railway passenger trains.



I’m grateful to emergency services who are on the scene, attending to those affected.



We're working quickly with the rail industry and local partners to support passengers. — Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) June 19, 2026

„Чувствах се сякаш е станала бомбена експлозия“, каза пред Би Би Си Питър Нап, който е бил в предния вагон на един от влаковете при сблъсъка. Той разказа, че е видял „окървавени лица“, хора с изглежда счупени крака и „дим навсякъде“.По думите му на мястото на инцидента имало линейки, пожарни коли и полиция.

Все още официална причина за сблъсъка няма, но подобни инциденти във Великобритания са рядкост.

Железопътният експерт Тони Майлс заяви пред "Скай нюз", че щетите по влаковете „изглеждат сравнително минимални“ и че те „са издържали много добре на сблъсъка“. По думите му според схемата на сигнализацията и двете композиции са се движели в една и съща посока и са били на едни и същи релси.

„Следователно предположението е, че единият от влаковете вероятно е спрял по някаква причина, възможно е да е спрял заради сигнал, а другият се е ударил в задната му част. Очевидно става дума за удар отзад“, подчерта Майлс.

И добави: „Въпросът е как вторият влак е успял да осъществи контакт с композицията, която е следвал?“. Според него причината може да е повреда в сигнализацията или евентуално грешка на машиниста.

Местните власти посочват, че в Бедфорд са изпратени автобуси за евакуация на пътниците, засегнати от влаковата катастрофа.

Редактор: Станимира Шикова