PHILLGOOD събра 45 хиляди души на Гребната база в Пловдив този уикенд за първото издание на фестивала. В него се включиха The Cure, Gorillaz и много други международни и български групи, а Moby постави финала на невероятното шоу.

В социалните мрежи американският музикант и диджей Moby не пропусна да отбележи, че е посетил страната ни. Той публикува видео, в което се разхожда в една от планините у нас, без да се уточнява коя.

"Истинската история за моето пътуване до магьосническата гора в планините на България", написа композиторът, който сподели как е преминал през "странна порта по средата на нищото". Надписът върху нея решил да разчете по свой начин, тъй като не разбира български, а именно: "Добре дошли в магьосническата гора". Видеото продължава как музикантът продължава пътешествието си по "древни стъпала", които го отвеждат до "магьосническа колиба", както той ги описва. Накрая разходката завършва с "Благодаря, магьоснико" и кадри от планината.

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След концерта пък легендарните The Cure написаха във Facebook "България! Благодарим!"

Над 35 банди изпълниха сърцата на меломаните, а хора на различни възрасти и от различни държави се обединиха под знака на хубавата музика.

Редактор: Цветина Петрова