В момента сме в процес на трансформация на българската икономика. Евтиният труд вече очевидно не е конкурентно предимство, затова ни трябват повече реформи, амбиция и прозрачност. Според нас това са неща, които в момента до голяма степен липсват в бюджета. Трябва да се обърне повече внимание на иновативното развитие, на секторите, които дават реална добавена стойност, и на повече прозрачност. Това заяви в ефира на предаването „Пресечна точка” Александър Нуцов, изпълнителен директор на сдружение „Българската предприемаческа асоциация”.

„Ние имаме доста добри примери на български предприемачи в момента, които са на глобалната сцена и то в много силни индустрии. Въпросът е къде искаме да стигнем с бюджета. Това, което в момента до голяма степен липсва, е тази прозрачност. Това, което ние искаме да предложим, е съвсем нов подход как се прави бюджетът - всяко едно евро публичен ресурс да бъде видимо, да се знае за какви проекти отива, има ли допълнителна възвръщаемост за икономиката“, добави той.

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Нуцов коментира, че при администрацията трябва да се направят подробни анализи къде има дублиране на ведомства и на услуги, така че да се оптимизира цялата дейност. В сферата на образованието той открои езиковата подкрепа за децата като ключова. По думите му образованието е фундаментална тема, която трябва да се приоритизира от гледна точка на усвояване на уменията, които са необходими за модерния свят.

„Въпросът е бюджетът да се направи така, че да стимулира растежа, а не потреблението, което в момента се случва. Ние предлагаме с нашите партньори от Института за пазарна икономика и „Активни политики“ да се създаде единен дигитален бюджет, който да е достъпен за всички граждани, да бъде на разбираем език и да има разбивка перо по перо за всеки разход - къде отиват парите, за какъв проект и каква възвръщаемост и добавена стойност носи той на икономиката. Това да се прави оттук нататък за всеки бюджет е фундаментално важно“, заключи Нуцов.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова