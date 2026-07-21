Потвърденият брой на загиналите след потъването на ферибот край бреговете на Гвиана достигна 27, съобщи премиерът на страната Марк Филипс. По последни данни 83 души все още се водят в неизвестност, а спасителните екипи продължават издирвателната операция.

Трагедия край Гвиана: Ферибот с 116 души потъна, в ход е спасителна операция

Филипс уточни, че от плавателния съд с общо 180 души на борда спасените са 69-има.

Причините за инцидента все още се изясняват. Според властите капитанът на ферибота, който е сред оцелелите, както и още един лен на екипажа са дали положителна проба за употреба на канабис.

Двама души от екипажа на потъналия край Гвиана ферибот са дали положителни проби за наркотици

Редактор: Иван Иванов