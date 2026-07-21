Снимка: iStock, илюстративна
Капитанът на плавателния съд е сред оцелелите, но тестът му за наркотици е показал употреба на канабис
Потвърденият брой на загиналите след потъването на ферибот край бреговете на Гвиана достигна 27, съобщи премиерът на страната Марк Филипс. По последни данни 83 души все още се водят в неизвестност, а спасителните екипи продължават издирвателната операция.
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Филипс уточни, че от плавателния съд с общо 180 души на борда спасените са 69-има.
Причините за инцидента все още се изясняват. Според властите капитанът на ферибота, който е сред оцелелите, както и още един лен на екипажа са дали положителна проба за употреба на канабис.
Двама души от екипажа на потъналия край Гвиана ферибот са дали положителни проби за наркотициРедактор: Иван Иванов
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