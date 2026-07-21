Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата служители на НАП, които бяха задържани с 300 евро белязани банкноти в Черноморец.

Защитата на държавните служители не е съгласна с прокуратурата, която повдигна обвинение на двамата, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и са получили подкуп от собственик на магазин в морския град, тъй като те били съставили акт и констативен протокол за откритите нередности.

Прокуратурата иска „задържане под стража“ за двамата служители на НАП, обвинени в подкуп

Съдът не се съобрази с искането на държавното обвинение двамата да бъдат задържани за постоянно в ареста.

„Според тях това е някакъв вид постановка, защото за първи път виждаме някой да си е свършил работата и да му се предлага подкуп. Нищо не са взимали. В тях нищо не е откривано. Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора”, заяви адвокат Петър Димитров.

„Парите са иззети от служебния автомобил на НАП, с който са били двамата обвиняеми. Като причинната връзка от появяването им до изземването е установена, така че считаме, че са налице достатъчно доказателства за виновността на двамата”, каза прокурор Христо Колев.