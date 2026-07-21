Двама служители на НАП бяха задържани за получаване на подпуп от собственик на магазин в Черноморец. Окръжната поркуратура ги задържа за срок до 72 часа, предстои в съда да бъде внесена искане за мярка за неотклонение “задържане под стража”. Според обвинението свамата служители - единият от Буграс, а другият командирован от Пловдив, са взели подпук от 300 евро, за да не извършат действия по служба.

Прокурор Христо Колев от Окръжната прокуратура в Бургас посочи в ефира на "Здравей, България", че двамата са били от различни дирекции по време на работа заради антикорупционните мерки, които предприемат властите. Паричната сума е иззета от органите на реда, копюрите са били от по 100 евро.

Повдигнаха обвинения на служителите на НАП, поискали подкуп в Черноморец

Двамата мъже да отстранени от работа. Предвижданото наказание е до 6 години лишаване от свобода и глоба. Възможно е да бъде повдигнато и по-тежко обвинение с оглед изисканите документи, посочи Колев.

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