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Те са задържани за 72 часа
Двама служители на НАП бяха задържани за получаване на подпуп от собственик на магазин в Черноморец. Окръжната поркуратура ги задържа за срок до 72 часа, предстои в съда да бъде внесена искане за мярка за неотклонение “задържане под стража”. Според обвинението свамата служители - единият от Буграс, а другият командирован от Пловдив, са взели подпук от 300 евро, за да не извършат действия по служба.
Прокурор Христо Колев от Окръжната прокуратура в Бургас посочи в ефира на "Здравей, България", че двамата са били от различни дирекции по време на работа заради антикорупционните мерки, които предприемат властите. Паричната сума е иззета от органите на реда, копюрите са били от по 100 евро.
Повдигнаха обвинения на служителите на НАП, поискали подкуп в Черноморец
Двамата мъже да отстранени от работа. Предвижданото наказание е до 6 години лишаване от свобода и глоба. Възможно е да бъде повдигнато и по-тежко обвинение с оглед изисканите документи, посочи Колев.
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