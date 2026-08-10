Нивото на река Дунав при Русе и Силистра спадна с нови 4 сантиметра под и без това историческото дъно. Леко повишение обаче има при Оряхово, където са отчетени +2 сантиметра за последното денонощие. При Ново село е отчетено повишение от 2 сантиметра.





Унгария също отчете подобряване на ситуацията - с цели 19 сантиметра в района на АЕЦ "Пакш" и заради това възстановява работата на единия реактор.

В същото време в Румъния казаха, че опитите да пренасочат водите на дунав към АЕЦ "Черна вода" са дали резултат. Работещият реактор има вода за охлаждане за още 9 дни. В страната остава обявеното до края на август извънредно положение. Редица заводи спряха работа, за да се пести ток.







Нивото на Дунав в хърватския участък е близко до историческия си минимум

От Агенцията отчетоха, че остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на реката заради усложнената хидроложка обстановка.

По информация на Дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма данни за заседнали плавателни съдове нито във фарватера, нито извън корабоплавателния път. В края на миналата седмица самоходен кораб беше заседнал за кратко в района на остров Белене.

Редактор: Ина Григорова