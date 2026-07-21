В сезона на пожарите Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - Варна вече разполага с по-модерно оборудване за справяне с природни бедствия.

Пожарникарите получиха специализирана техника, включваща дронове за наблюдение, термокамери, термобинокли, моторни телескопични резачки, автономни електрически резачки с батерии, мегафони, компютърно оборудване и др.

Дронове и нова техника влизат в битката с горските пожари у нас

Снимка: РД ПБЗН - Варна

Целта е да се повиши капацитетът при справяне с извънредни ситуации на територията на цялата област Варна.

Снимка: РД ПБЗН - Варна

Действията на противопожарните екипи ще бъдат подпомагани и от 170 доброволци, които вече са преминали нужното обучение и са готови да се включат в работата на терен.

Само за месец юни са регистрирани 500 пожара на територията на областта. Това е значителен ръст спрямо същия период миналата година, отчитат от Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - Варна.