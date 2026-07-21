"България продължава да следва устойчивата си политика като член на Европейския съюз и НАТО". Това коментира политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на „Челюсти“ по NOVA NEWS.

По думите му страната продължава да изпълнява съюзническите си ангажименти и да подкрепя военните операции на Съединените щати в Иран. „ В този смисъл беше странно предизборното говорене и това, което се случва сега – продължаване на подпомагането на военната операция на САЩ в Иран и продължаване на съюзническите ангажименти към съюзниците в ЕС и НАТО“, заяви Харизанов.

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Според него на практика не се наблюдава промяна в политическия курс на страната след встъпването на Румен Радев като министър-председател.

„Реално нищо не се е променило с встъпването на Румен Радев като премиер на България“, коментира политическият анализатор.

Медийният експерт доц. Георги Лозанов обаче посочи, че макар да няма конкретни политически действия, които да показват завой към Русия, България вече има „нов имидж“. „Опитите да бъде прикрит са наивни“, заяви Лозанов.

Той посочи няколко знака, които според него са показателни за промяната в публичния образ на страната. Сред тях Лозанов открои позицията на България по международния трибунал, който според него е свързан с отговорността на руския президент Владимир Путин за извършени престъпления. „Ние и още две страни сме против това“, посочи медийният експерт.

Като друг пример той посочи позицията на България по отношение на руския патриарх, който е определял войната в Украйна като „свещена“. По думите му друг знак е отказът на България от участие в „Коалиция на желаещите“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева