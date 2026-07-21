Проектобюджетът за следващите пет месеца е по-скоро опит за ориентиране в обстановката, отколкото документ с ясни политики. Това заяви икономистът Щерьо Ножаров в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

По думите му най-сериозният проблем е прогнозата, че през 2028 г. България ще плаща около 2 млрд. евро годишно само за лихви по външния дълг. Според него причината е, че външният дълг ще продължи да нараства с над 5 млрд. евро годишно. „За сравнение, увеличението на пенсиите с 8% по швейцарското правило струва около 500 млн. евро. Това означава, че за лихви ще плащаме четири пъти повече”, посочи Ножаров.

Икономистът разкритикува и намерението част от финансирането на общински проекти да преминава през Българската банка за развитие. По думите му институцията е създадена да подпомага малкия и средния бизнес, а не да финансира държавни инфраструктурни проекти, което на практика я превръща във втори бюджет на държавата.

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Според Ножаров един от най-проблемните моменти в проекта остава заложеният дефицит от 5,7% от БВП. „Този дефицит не само нарушава Закона за публичните финанси, но и три европейски регламента по новата фискална рамка”, заяви той. Той смята, че бюджетният дефицит може да бъде намален, ако бъдат ограничени разходите за администрацията. „Приходите нарастват, но разходите растат още по-бързо. Именно там е големият проблем”, допълни икономистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова