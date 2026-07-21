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Опасни ли са насекомите за хората и земеделските култури
За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен.
Жители на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето, се срещат по улиците и парковете, като нашествието е предимно в тъмната част на денонощието.
Кметът на Благоевград: Мароканските скакалци не са опасни за здравето, долетели са от юг
Някои от местните жители казват, че са получили информация от БАБХ, че насекомите не са опасни за земеделските посеви.
Рояци едри скакалци притесняват жителите на Истанбул
Таня Цветкова, старши инспектор в отдел "Растителна защита" в ОДБХ-Пазарджик, каза в ефира на “Здравей, България”, че установеният вид не е марокански. Известен е като южен корабокрушенец - едър представител на семейството на дървестните скакалци. По нейни думи този вид не е опасен са хората и домашните животни, не пренася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини.
Масовата поява започва средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат единични екземпляри, подчерта експертът.
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