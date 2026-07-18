Нашествие на летящи насекоми притесни жителите на Благоевград през последните дни. Социалните мрежи се изпълниха със сигнали за скакалци, които кацат по терасите и влизат в жилищата на хората. Повод за паника и страх за здравето обаче няма. Това увери кметът на общината Методи Байкушев в подробен пост на официалната си страница във Facebook. В него той обяснява на гражданите произхода на проблема и защо общината няма да предприеме масово пръскане с химикали.

„Виждам сигналите ви за скакалците. Няма да кажа, че всичко е под контрол - ще кажа какво е положението. Първо и най-важно, защото виждам притеснени хора в коментарите: няма причина да се страхувате за здравето си. Мароканският скакалец не хапе, не жили и не пренася болести. Не е опасен и за кучета и котки. Проблемът е за зеленината, не за хората”, пише категорично градоначалникът.

Инвазия от марокански скакалци в Благоевградско

Байкушев уточнява, че скакалците не са местни, а са мигрирали: „Това, което е из Благоевград сега, не се е излюпило тук. Дошло е от огнищата на юг - Плоски, Джигурово, Ладарево, Ген. Тодоров, Марикостиново. Възрастните летят до 50 км на ден”.

Относно призивите на граждани общината да напръска улиците с препарати, кметът е откровен и обяснява защо подобна стъпка би била неефективна и дори вредна. „Срещу този вредител се воюва напролет, докато е ларва и е събран на едно място в пасищата. Тогава пръскането работи. Няма да ви лъжа, че ще напръскаме града. Срещу летящи възрастни насекоми, които идват отвън, ефектът е за два-три дни, а препаратът остава по детските площадки и балконите ни”.

Кметът допълва, че общината е в постоянен контакт с ОДБХ - Благоевград, тъй като борбата с вредителя е в тяхната компетенция и се води по пасищата. По думите му, третиранията в Петричко и Санданско са свършили работа, иначе ситуацията в Благоевград е щяла да бъде доста по-сложна.

Припомняме, че по-рано тази година, по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, министърът на земеделието и храните издаде заповед за обявяване на каламитет в област Благоевград.

От БАБХ тогава съобщиха, че до 22 май от мароканския скакалец (Dociostaurus maroccanus) са били нападнати огромни площи с ливади, пасища и пустеещи земи основно на територията на общините Петрич и Сандански. Периодът за прилагане на държавните мерки за контрол (чрез разрешени продукти за растителна защита) продължи до 30 юни.

„Каламитетът за област Благоевград беше обявен на 22 май, а срокът за държавните третирания изтече на 30 юни. Това, което лети сега по терасите ви, е това, което е останало след онзи прозорец”, уточнява Методи Байкушев в своя пост.

Според експертните данни на Агенцията по храните, мароканският скакалец намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си в пустеещи земи. При висока плътност обаче е способен да унищожи растителността на огромни площи. Вредителите се движат на ята, които на дължина и ширина могат да достигнат няколко километра, прелитайки до 50 км дневно.

Именно тези оцелели екземпляри достигат в момента Благоевград. Като най-ефективна защита за дома, кметът съветва гражданите просто да използват комарници на прозорците си.

Редактор: Мария Барабашка