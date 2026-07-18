Човешки трагедии, екологична катастрофа и загуби за милиони – това оставят след себе си опустошителните огнени стихии в страната. Можем ли да овладеем все по-честите мегапожари и има ли спасение за природата?

В търсене на отговорите тази седмица Мартин Керефейски и операторът Любослав Ангелов тръгват към едни от най-критичните и пожароопасни райони из страната. Екипът ще провери на терен разполагаме ли с необходимите ресурси, за да се борим с мащабните бедствия.

Повече от 800 горски пожара бушуват в Канада, предупреждения за качеството на въздуха има и в САЩ

Своя опит от първо лице в тежката битка с огъня ще споделят инспекторите от „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Петрич Стефан Шамкалов и Николай Тусонджиев. Каква е цялостната стратегия на държавата и готови ли са институциите за справяне с кризи, коментира и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.