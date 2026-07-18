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Отварят границата между България и Сърбия край Белоградчик за три дни
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Историци: Отбелязваме 186, а не 189 години от рождението на Васил Левски
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Проверките на тирове в цялата страна продължават
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Абсурдните реалности в българското животновъдство
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С тържествена литургия в Карлово започнаха честванията за 189 г. от рождението на Левски (СНИМКИ)
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Взирането в телефона променя анатомията и предизвиква „технологичен врат“
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„Нищо лично“: Пловдивски майстор пази тайните на медникарството
Само за две години у нас са изгорели над 800 000 декара земи и масиви
Човешки трагедии, екологична катастрофа и загуби за милиони – това оставят след себе си опустошителните огнени стихии в страната. Можем ли да овладеем все по-честите мегапожари и има ли спасение за природата?
В търсене на отговорите тази седмица Мартин Керефейски и операторът Любослав Ангелов тръгват към едни от най-критичните и пожароопасни райони из страната. Екипът ще провери на терен разполагаме ли с необходимите ресурси, за да се борим с мащабните бедствия.
Повече от 800 горски пожара бушуват в Канада, предупреждения за качеството на въздуха има и в САЩ
Своя опит от първо лице в тежката битка с огъня ще споделят инспекторите от „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Петрич Стефан Шамкалов и Николай Тусонджиев. Каква е цялостната стратегия на държавата и готови ли са институциите за справяне с кризи, коментира и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.
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