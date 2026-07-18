Търсим винаги само най-лошото, което може да се случи, за да злорадстваме и да се радваме на гърба на другите, в това, което се случва, няма никакво зло. Това коментира шеф Андре Токев в предаването „Събуди се“ по повод дискусиите кога България ще има ресторант със звезда „Мишлен“. Той сподели своето разочарование от развитието на процеса и липсата на ясна комуникация между институциите и бранша.

В края на миналата година стана ясно, че Столичната община води преговори за одит на софийските ресторанти, но към днешна дата информацията за това е противоречива. Шеф Токев обясни, че според Столична община одитът е направен, но от „Мишлен“ няма официално потвърждение, че са оценявали български ресторанти. По думите му това разминаване е предизвикало недоразумения и множество негативни реакции в социалните мрежи.

Ще има ли София ресторант, включен в справочника „Мишлен“

Процесът по оценяване от инспекторите на „Мишлен“ не е еднократен акт, а дълга и прецизна процедура. Токев обяснява, че инспекторите правят своеобразно проучване за гастрономическото състояние на града и след това посещават избраните ресторанти, като този процес може да продължи години. Той даде пример със западните държави, където оценяването преминава през няколко етапа, а ресторантите могат да бъдат инспектирани многократно, преди да получат желаното признание.

Въпреки неяснотите около одита, шеф Токев е категоричен, че в България има достойни кандидати за престижната кулинарна награда. За да се случи това обаче, той настоява за обединение и по-добра координация между бизнеса, общината и държавните институции. „Ако се съединим и се подкрепяме, ще има много достойни хора в България, само трябва да ги преоткрием“, заключи известният готвач.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка