Разсекретените от Доналд Тръмп документи не показват манипулация на изборите през 2020 г. Това е заключението на големите американски медии, които анализират публикуваното от Белия дом. В обръщение към нацията Доналд Тръмп каза, че избирателната система в Съединените щати има "шокиращи слабости", а това се доказвало от документите, които той дава на американския народ.

В тях обаче реално няма нищо ново или инкриминиращо, пишат журналистите от ABC, CBS, „Ню Йорк Таймс“ и други издания. Дори в единия доклад, разсекретен от Тръмп, заключението е, че поради разпокъсаността на базите данни на избирателната система в десетки щати, на практика е много трудно външен играч да окаже влияние.

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Редактор: Мария Барабашка