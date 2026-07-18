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Въпреки твърденията на президента за "шокиращи слабости", докладите сочат, че системата е устойчива на външно влияние
Разсекретените от Доналд Тръмп документи не показват манипулация на изборите през 2020 г. Това е заключението на големите американски медии, които анализират публикуваното от Белия дом. В обръщение към нацията Доналд Тръмп каза, че избирателната система в Съединените щати има "шокиращи слабости", а това се доказвало от документите, които той дава на американския народ.
В тях обаче реално няма нищо ново или инкриминиращо, пишат журналистите от ABC, CBS, „Ню Йорк Таймс“ и други издания. Дори в единия доклад, разсекретен от Тръмп, заключението е, че поради разпокъсаността на базите данни на избирателната система в десетки щати, на практика е много трудно външен играч да окаже влияние.
Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори през 2020 г.Редактор: Мария Барабашка
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