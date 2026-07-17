Доналд Тръмп обяви, че Китай са се намесили в изборите за президент на Съединените щати. Тръмп направи специално обръщение към нацията в праймтайма на местните телевизии.

Той се върна към една от любимите си тези - че е загубил изборите през 2020 г. заради нередности във вота. Това противоречи на заключенията на американското разузнаване, което разследва тази теория. Но Тръмп настоя в 25-минутното обръщение, че разузнаването нарочно прикрива истината.

Тръмп: Трябваше да спечеля изборите през 2020 г. заради егото си

Той каза още, че Конгреса трябва да приеме нови правила за провеждане на избори. Опозицията в Съединените щати обвинява Тръмп че иска да промени изборните закони, защото проучванията показват, че републиканците губят популярност и може да се провалят на изборите тази есен.

“В необичаен ход NBC и ABC решиха да не да излъчат моята реч. Те знаеха за какво е тя и не харесват темата. Защото знаят колко корумпирана е нашата система. И не искат да го разкрият. Те и други медии са част от сценария. Искат да продължат измамата. Това трябва да означава отнемане на лицензите им”, каза Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова