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Президентът иска нов изборен закон и наказание за медии
Доналд Тръмп обяви, че Китай са се намесили в изборите за президент на Съединените щати. Тръмп направи специално обръщение към нацията в праймтайма на местните телевизии.
Той се върна към една от любимите си тези - че е загубил изборите през 2020 г. заради нередности във вота. Това противоречи на заключенията на американското разузнаване, което разследва тази теория. Но Тръмп настоя в 25-минутното обръщение, че разузнаването нарочно прикрива истината.
Тръмп: Трябваше да спечеля изборите през 2020 г. заради егото си
Той каза още, че Конгреса трябва да приеме нови правила за провеждане на избори. Опозицията в Съединените щати обвинява Тръмп че иска да промени изборните закони, защото проучванията показват, че републиканците губят популярност и може да се провалят на изборите тази есен.
“В необичаен ход NBC и ABC решиха да не да излъчат моята реч. Те знаеха за какво е тя и не харесват темата. Защото знаят колко корумпирана е нашата система. И не искат да го разкрият. Те и други медии са част от сценария. Искат да продължат измамата. Това трябва да означава отнемане на лицензите им”, каза Тръмп.Редактор: Цветина Петкова
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