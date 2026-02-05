Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който беше избран два пъти за най-високата длъжност в страната, но все още отказва да признае поражението си през 2020 г., заяви, че е трябвало да спечели изборите, за да задоволи егото си.

„Те фалшифицираха вторите избори. Аз трябваше да спечеля. Имах нужда от това за собственото си его“, каза републиканският президент по време на реч на Националната молитвена закуска във Вашингтон. Тръмп очевидно визираше опита си да бъде преизбран през 2020 г., когато загуби от демократа Джо Байдън в оспорвани избори, предаде АФП. „Сега наистина имам голямо его. Да победя тези лунатици беше невероятно“, добави 79-годишният милиардер.

Отмъщението на Белия дом: Как Тръмп използва властта срещу враговете си

След като лесно победи демократа Камала Харис в историческото си завръщане през 2024 г., Тръмп продължава да твърди, че е спечелил през 2020 г., въпреки че американските съдилища недвусмислено потвърдиха валидността на вота.

Откакто се върна в Белия дом преди една година, Тръмп открито възложи на Министерството на правосъдието да проведе кампания за отмъщение, за да пренапише резултатите от изборите през 2020 г., което тревожи опозиционните демократи и защитниците на гражданските свободи. Последният епизод в тази кампания беше претърсването на изборен център в южния щат Джорджия от Федералното бюро за разследване миналата седмица. На 28 януари агенти на ФБР иззеха 700 кутии с избирателни документи, включително бюлетини, от окръг Фултън, юрисдикция в района на Атланта, който е в центъра на неоснователните обвинения на Тръмп за изборни измами.

Президентът също така многократно е лансирал план за „национализиране“ на изборите. Тази идея би противоречала на Конституцията на САЩ, която възлага организацията на изборите – както на местно, така и на национално ниво – на 50-те щата.

Редактор: Дарина Методиева