През втория си мандат американският президент Доналд Тръмп превърна предизборното обещание да наказва политическите си опоненти в ръководен принцип на управление.

Това, което започна като провокативен боен вик на митинг през март 2023 г. - „Аз съм вашето възмездие“, се втвърди в широка кампания на отмъщение срещу тези, които възприема като врагове, променяйки федералната политика, назначенията и правоохранителната дейност.

Разследване на “Ройтерс” сочи, че най-малко 470 души, организации и институции са били обект на отмъщение, откакто Тръмп встъпи в длъжност. Някои са били посочени лично за наказание, други са попаднали в по-широки чистки. Броят не включва чуждестранни лица, институции и правителства, както и федерални служители, уволнени като част от съкращаване на щата.

Администрацията на Тръмп използва изпълнителната власт, за да наказва “врагове” - прокурори, разследвали опитите му да оспори изборите през 2020 г., медии, смятани за враждебни, юридически лица, свързани с опоненти, и държавни служители, които оспорват негови политики. Много от тези действия са оспорвани в съда.

Едновременно с това Тръмп и назначените от него използват правителството, за да налагат идеология: уволняват военни лидери с различни възгледи, орязват средства за културни институции, определяни като разединяващи, и замразяват научни субсидии за университети.

Кои са подложените на санкции?

Според анализа на “Ройтерс” има два типа хора и организации, подложени на репресии. Първата, състояща се от най-малко 247 души и организации, е била посочена лично. Действията са насочени към конкретни лица или субекти, с доказателства за намерение за наказание.

Президентът на САЩ с пореден опит за натиск над Венецуела

Други 224 души не са посочени поименно, но са попаднали в акции срещу групи възприемани като противници. Почти 100 от тях са прокурори и агенти на ФБР, уволнени или принудени да се пенсионират заради работа по дела, свързани с Тръмп или негови съюзници. Или защото имат демократични възгледи. Сред тях са 16 агенти на ФБР, коленичили на протест на Black Lives Matter през 2020 г. Останалите са държавни служители, повечето от които са били временно отстранени заради публично противопоставяне на политики на администрацията или отказ от изпълнение на указания относно здравни, екологични и научни въпроси.

Уволнения, заплахи и принуда са основните наказания на Тръмп

Най-често срещани са наказателни действия като уволнения, разследвания и отнемане на разрешения за достъп до класифицирана информация. “Ройтерс” открива поне 462 такива случая.

Втората форма са заплахите. Тръмп и администрацията му са отправили заплахи за разследвания или санкции към най-малко 46 души, компании и други организации, включително са заплашили да замразят федерални средства за градове, управлявани от демократи, като Ню Йорк и Чикаго. Тръмп открито обсъждаше уволнението на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл заради съпротивата му срещу намаляването на лихвите.

Третата форма е принудата. В поне 12 случаи организации като юридически фирми и университети са подписали споразумения с правителството да отменят инициативи за полово и расово разнообразие или други политики, след като са били заплашени с наказания.

Тръмп открито се кандидатира за последните избори с платформа, основана на отмъщение. Днес Белият дом отхвърля тази идея.

Съюзниците на Тръмп приветстват действията му. Десният коментатор и бивш негов съветник Стив Банън каза пред “Ройтерс”, че използването на държавната власт за наказване на враговете на Тръмп „изобщо не е отмъщение“, а опит да се „подведат хората под отговорност“ за онова, което той нарече несправедливи разследвания. „Предстои още“, каза той.

САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия

Десетки от мишените на Тръмп са оспорили наказанията си като незаконни. Уволнени и отстранени държавни служители са подали административни жалби за неправомерно уволнение. Някои юридически фирми са завели дела, твърдейки, че администрацията е превишила правомощията си, ограничавайки възможността им да работят по класифицирани договори или да взаимодействат с федерални агенции. Повечето от тези дела са в процес на разглеждане.

Поне 69 настоящи и бивши служители са били наказани заради разследване или предупреждения за намесата на Русия в изборите в САЩ. Американските разузнавателни агенции стигнаха до заключението малко след изборите през 2016 г., че Москва е търсила начини да наклони надпреварата в полза на Тръмп - заключение, потвърдено от двупартиен доклад на Сенатската комисия по разузнаването през август 2020 г.

Поне 58 действия на възмездие са били насочени към хора, които Тръмп е смятал за саботьори на изборните му кампании.

Наказват се и тези, които критикуват политиките на Тръмп

Кампанията за отмъщение стига дълбоко и в държавната администрация, наказвайки служители, които критикуват политиките на Тръмп, и превръщайки форми на несъгласие, толерирани от предишни администрации, в основание за дисциплинарни мерки.

Това лято стотици служители на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) написаха открито писмо, протестирайки срещу сериозни съкращения в програмите за контрол на замърсяването и почистване. Последствията бяха бързи. Повече от 100 подписали името си бяха пуснати в платен отпуск. Поне 15 високопоставени и новоназначени служители бяха уведомени, че ще бъдат уволнени. Останалите бяха информирани, че срещу тях се водят разследвания за нарушение, което доведе до поне 69 наказания с уволнение без заплащане. Много от тях останаха без работа седмици наред.

Защо Тръмп иска да спре щатските регулации за изкуствения интелект

Ръководители на федерални агенции са уволнявали широк кръг служители, които са смятани за несъвместими с идеологията на Тръмп, включително работещи по инициативи за разнообразие, равнопоставеност, както и по въпроси, свързани с трансджендър хората.

Срещу врагове на Тръмп в частния сектор администрацията използва финансови санкции като средство за натиск. Най-малко 24 юридически фирми са били изправени пред проверки, разследвания или ограничения върху възможността им да сключват федерални договори - често заради това, че наемат или представляват хора, свързани с минали дела срещу Тръмп. Осем фирми са постигнали споразумения, за да избегнат допълнителни мерки.

Сред потърпевшите са медии и университети

Девет медийни организации са били обект на федерални разследвания, съдебни дела, заплахи за отнемане на техните лицензи за излъчване и ограничаване на достъпа им до събития в Белия дом. Тръмп също така е предлагал да се отменят лицензите на телевизионни мрежи, чийто репортажи не одобрява.

Мишените включват и университети, които президентът и неговите съюзници отдавна представят като гнезда на левия радикализъм.

Служители замразиха над 4 милиарда долара във федерални субсидии и средства за научни изследвания към поне 9 училища. Те изискваха промени в политиките им, включително прекратяване на програмите за разнообразие, и забрана за участие на трансджендър атлети в женски спортове.

Пет университета подписаха споразумения за възстановяване на финансирането. Харвардският университет успешно заведе съдебен иск, с който блокира замразяването на 2,2 милиарда долара федерална помощ за училището.

Невъзможно е да се предвиди докъде ще стигне кампанията на Тръмп за отмъщение или дали тя ще бъде повлияна от скорошния спад в публичната му подкрепа, тъй като високите разходи за живот и разследването, свързано с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, се отразяват още по-негативно на имиджа на американския президент.

Редактор: Ивайла Митева