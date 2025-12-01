Президентът Доналд Тръмп обмисля да окаже натиск върху отделните щати в САЩ да спрат да регулират изкуствения интелект. Това става ясно от проект на изпълнителна заповед, предава Associated Press. В същото време някои конгресмени също обмислят дали временно да блокират щатите от регулиране на изкуствения интелект.

Тръмп и някои републиканци твърдят, че ограничените регулации, които вече са приети от щатите, и други, които може да последват, ще потиснат иновациите и растежа на технологията.

Критиците от двете политически партии, както и от групите за граждански свободи и права на потребителите, се опасяват, че забраната на държавното регулиране би се равнявала на услуга за големите компании за изкуствен интелект, които се ползват с малък или никакъв надзор.

Снимка: iStock

Въпреки че проектът на изпълнителна заповед може да се промени, ето какво трябва да знаете за регулациите на щатите относно изкуствения интелект и какво предлага Тръмп.

►Какви регулации на щатско ниво съществуват и защо

Четири щата – Колорадо, Калифорния, Юта и Тексас – са приели закони, които определят някои правила за изкуствения интелект в частния сектор, според Международната асоциация на професионалистите по поверителност.

Тези закони включват ограничаване на събирането на определена лична информация и изискване за по-голяма прозрачност от компаниите.

Законите са в отговор на изкуствения интелект, който вече прониква в ежедневието. Технологията помага за вземането на важни решения, включително кой ще получи интервю за работа, наем на апартамент, жилищен заем и дори определени медицински грижи. Но изследванията показват, че може да се допускат грешки в тези решения, включително чрез приоритизиране на определен пол или раса.

„Не става въпрос за това, че изкуственият интелект прави грешки, а хората никога не правят“, каза Кали Шрьодер, директор на програмата за изкуствен интелект и човешки права в обществената група EPIC. „На човек мога да кажа: „Обяснете как стигнахте до това заключение, какви фактори взехте предвид? С изкуствен интелект не мога да попитам нищо от това и не мога да го разбера. И честно казано, в половината от случаите програмистите на изкуствения интелект не можеха да отговорят на този въпрос.“

По-амбициозните предложения за регулиране на изкуствения интелект на щатите изискват от частните компании да осигурят прозрачност и да оценят възможните рискове от дискриминация от своите програми за изкуствен интелект.

Освен тези по-обширни правила, много щати са регулирали части от изкуствения интелект: например, забраняват използването на дийпфейкове в избори и създаването на порнография без съгласие или въвеждат правила относно използването на изкуствен интелект от страна на правителството.

►Какво искат да направят Тръмп и някои републиканци

Проектът на изпълнителна заповед инструктира федералните агенции да идентифицират обременяващи щатски регулации за ИИ и да окажат натиск върху щатите да не ги прилагат, включително чрез задържане на федерално финансиране или оспорване на щатските закони в съда.

Снимка: iStock

Това също така ще даде начало на процес за разработване на по-лека регулаторна рамка за цялата страна, която ще отмени щатските закони за ИИ.

Аргументът на Тръмп е, че разнородните регулации в 50 щата възпрепятстват растежа на компаниите за ИИ и позволяват на Китай да настигне САЩ в надпреварата за ИИ.

Проектът за изпълнителна заповед, който изтече, може да се промени и не трябва да се приема за окончателен, каза висш служител от администрацията на Тръмп, който пожела анонимност, за да опише вътрешните дискусии в Белия дом.

Отделно, ръководството на републиканците в Камарата на представителите вече обсъжда предложение за временно блокиране на отделните щати от регулиране на ИИ, каза лидерът на мнозинството в камарата Стив Скалис пред Punchbowl News тази седмица.

Все още не е ясно как ще изглежда това предложение и кои регулации за изкуствения интелект ще отмени.

TechNet, която се застъпва за технологични компании, включително Google и Amazon, преди това твърди, че спирането на щатските регулации би било от полза за по-малките компании за изкуствен интелект, които все още се изправят на крака, и би дало време на законодателите да разработят национална регулаторна рамка, която „балансира иновациите с отчетността“.

►Защо досегашните опити за федерално регулиране са се проваляли

Някои републиканци в Конгреса преди това са се опитвали и не са успели да забранят на щатите да регулират изкуствения интелект.

Част от предизвикателството е, че опозицията идва от собствените редици на тяхната партия.

Губернаторът на Флорида, републиканецът Рон Десантис, заяви, че федерален закон, забраняващ щатското регулиране на изкуствения интелект, е „неприемлив“ в публикация в X.

Снимка: БГНЕС

ДеСантис твърди, че ходът би бил „субсидия за големите технологични компании“ и би попречил на щатите да защитават от списък с неща, включително „хищнически приложения, насочени към деца“ и „онлайн цензура на политическата реч“.

Федералната забрана за регулиране на изкуствения интелект също е непопулярна, каза Коди Венцке, старши политически съветник в Националния политологичен съвет.

Редактор: Емил Йорданов