Обвиниха 22-годишен мъж за нападение на охранител в плевенската УМБАЛ „Д-р Георги Странски“. Разследването се води под ръководството на Районната прокуратура за извършено дръзко хулиганство.

Случаят е от 10 юни, когато в сградата на лечебното заведение обвиняемият извършил непристойни действия, които грубо нарушават обществения ред. Мъжът крещял и нанесъл удар на охранител на сградата.

В хода на разследването са събрани доказателства, че агресивата била насочена към медицински лица и охрана, което затруднило и дейността на болницата. В онзи момент пред лекарския кабинет имало пациенти, които са чакали да им бъде оказана неотложна медицинска помощ. Обвиняемият, без да изчаква реда си, настоял неговото дете да бъде прегледано първо. Въпреки че преглед не бил отказан, мъжът проявил непровокирана агресия.

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Днес, с постановление на наблюдаващия прокурор, той е задържан за срок до 72 часа. Внесено е и искане за постоянен арест. Районният съд му е наложил мярка „парична гаранция“ в размер на 2500 евро.

Определението на съда подлежи на жалба и протест. Разследването продължава.

Редактор: Дарина Методиева