Президентът Илияна Йотова заяви, че Министерството на отбраната и правителството стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 г. относно предоставянето на военна помощ за Украйна. По думите ѝ в решението ясно е записано, че България може да изпраща боеприпаси, въоръжение и технически средства само когато те са в количества над необходимите за българската армия. „Нямам никакво основание да не вярвам на министъра на отбраната, който е направил този преглед и е установил, че в момента в България няма такива наличности“, посочи Йотова.

Тя отбеляза, че народните представители през 2022 г. са приели достатъчно гъвкава рамка за предоставяне на помощ. „Няма как сега да се даде нещо, което го нямаме. За мен на първо място е важно да осигуряваме собствената си национална сигурност и стабилността на българската армия“, заяви президентът.

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Според нея решението няма да се отрази негативно на отношенията между България и Украйна, тъй като действащите договорености продължават да се изпълняват чрез механизмите за компенсации от Европейския съюз.

Йотова коментира и проведената вчера среща с президента на Република Северна Македония. Тя припомни, че Скопие е поело конкретни ангажименти по пътя си към членство в Европейския съюз, сред които признаването и вписването на българската общност в Конституцията на страната, както и изпълнението на ангажиментите по преговорната рамка и Договора за добросъседство. „Това са необходимите стъпки за европейския път на Република Северна Македония“, подчерта тя.

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Президентът изрази недоумение от твърдения, че договорености, подписани от предишни правителства и политици в Северна Македония, не следва да бъдат изпълнявани от сегашните управляващи. „За първи път срещам подобно твърдение, че споразумение, подписано от предишно правителство и предишни политици, не е валидно за сегашните политици. Ако новото правителство реши да прави нещо друго, това е изцяло тяхна отговорност“, каза Йотова. Тя подчерта, че България като държава член на Европейския съюз очаква Северна Македония да изпълни поетите ангажименти.

По темата за мерките на правителството срещу високите цени Йотова заяви, че е твърде рано да се правят окончателни оценки за тяхната ефективност.

Редактор: Дарина Методиева