Заподозреният извършител все още се издирва

Нападение прекъсна гей парада в Берлин, след като автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен. При атаката е загинал един човек, а около 16 са ранени. Заподозреният извършител все още се издирва. Той е познат на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. В публичното пространство органите на реда разпространиха снимка на мъжа. 

НападениеСнимка: Стопкадър

Трагедията се разиграла около 22 ч. местно време. На място са пристигнали спасителни екипи, които са оказали помощ на пострадалите. Една жена загинала на място, а трима са с опасност за живота. В района се провежда мащабна полицейска операция. 

Според информация на „Велт” колата била наета от 21-годишният Абдул Бе, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е известен с религиозно мотивирани престъпления, но все още не е ясно дали той е шофирал автомобила, или само го е наел.

В ранните часове тази сутрин имаше полицейска акция на адреса, където той живеел заедно с майка си, братята и сестрите си. Репортер на „Велт” успял да говори с младежи пред сградата. Един от тях казал, че Абдул Бе от месеци говорел за планове за нападение и се оплаквал, че не е доволен от живота си в Германия.

Възможно е нападателят да е въоръжен. Властите предупреждават хората, ако срещнат заподозрения, в никакъв случай да не установяват контакт с него, а да подадат сигнал.

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„След един мирен и цветен Прайд за толерантен Берлин хора бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата – и нашата свобода днес беше атакувана по най-ужасния начин“, заяви кметът на германската столица Кай Вегнер.

НападениеСнимка: getty images

Германският канцлер Фридрих Мерц реагира на кървавото нападение и нарече случая "атака срещу цялото общество", предаде ДПА.

"Що за отвратително престъпление в Берлин", написа германският лидер в Х. "Стотици хиляди хора от целия свят празнуваха мирно Деня на "Кристофър Стрийт" (ежегодния гей парад в Берлин)", посочи Мерц и добави: "Те искаха да се отнасяме един с друг толерантно и почтително".

"Ние сме отворено общество и обичаме свободата – ще съхраним и защитаваме това", продължи канцлерът. "Това деяние ще бъде разследвано и преследвано най-строго. Мисля за жертвите и техните семейства. Желая на ранените бързо възстановяване и благодаря на всички служители от спешните служби", заяви той.

Правителствен говорител съобщи, че Мерц е в тясна връзка с вътрешния министър Александър Добринт и поястоянно е държан в течение от службите за сигурност.

"Напълно съм разтърсен от това коварно и отвратително нападение срещу хора, празнуващи мирно", посочи Добринт. "Мисля за жертвите и близките им и за всеки, който е трябвало да стане свидетел на това деяние", допълни той.

Прайдът в Берлин е огромно събитие, на което присъстват хиляди души всяка година.

Източник: Божидар Захариев, БТА

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