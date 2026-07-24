Над 250 000 къса контрабандни цигари, укрити в хладилници, задържаха служители Митница Русе.

На 22 юли около 6:30 ч. инспекторите от сектор „Борба с наркотрафика – Видин“ на Териториална дирекция Митница Русе спрели за проверка тир в района на околовръстния път на Видин. Водачът представил товарителница, според която превозвал хладилници от България за Нидерландия.

Близо 80 000 къса цигари заловиха в района на "Дунав мост" - Русе

При извършено рентгеново сканиране обаче били установени нехарактерни плътности в товара. При последвалиа проверк - след отваряне на товарното помещение, митническите инспектори открили кашони, съдържащи стекове цигари, съобщават от пресцентъра на Агеннция "Митници".

Иззетите са 240 000 къса цигари (12 000 кутии) от две различни марки с турски акцизен бандерол. Общата пазарна стойност на контрабандните тютюневи изделия възлиза на 45 650 евро, а размерът на избегнатия и незаплатен акциз е 27 120 евро.

Близо 42 000 къса контрабандни цигари бяха открити в тайник на автобус на „Капитан Андреево”

С постановление на наблюдаващ прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои Районна прокуратура – Видин да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Редактор: Станимира Шикова