Служители на Митница "Русе" задържаха 79 520 къса цигари при проверки на два леки автомобила, съобщават митническите власти.

Мобилен екип спрял за проверка кола в района на "Дунав мост" – Русе, управлявана от българин. Сънародникът ни заявил, че пътува за Германия. При проверката на личните вещи на водача са открити 11 000 къса цигари от четири различни марки, облепени с български бандерол. Шофьорът заявил, че е закупил цигарите от България и ги пренася за Германия за лична употреба.

При проверка на друг лек автомобил, управляван от българин, е установено, че в пода на превозното средство има изграден тайник, в който митническите служители открили 68 520 къса цигари от 11 различни търговски марки, облепени с български бандерол.

Акцизните стоки са задържани и са съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

