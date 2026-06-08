Задържаха марихуана за близо 500 000 евро на ГКПП "Гюешево". Дрогата била открита на 6 юни в товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония.

Заловиха марихуана за 6 млн. евро в камион на „Капитан Андреево”

Превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка, съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

Снимка: Агенция "Митници"

В кабината на влекача, в специално изградена кухина, са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис. Шофьорът на камиона - гражданин на Албания, е направил опит да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Снимка: Агенция "Митници"

При направен полеви тест иззетото вещество е реагирало на марихуана. Общото тегло на наркотика е 60,920 кг, като стойността му възлиза на 498 366,42 евро.

С постановление на Окръжна прокуратура – Кюстендил 28-годишният водач е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Редактор: Станимира Шикова