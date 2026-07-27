MARVEL продължава с изненадите - Райън Гослинг ще бъде новият Призрачен ездач. Така звездата от "Ла Ла Ленд" за пръв път става част от вселената на MCU. Досега никой друг, освен Никълъс Кейдж, не е изигравал ролята на Джони Блейз, който се превръща в огнения антигерой в два поредни филма.

Историята на Призрачния ездач разказва за Джони Блейз - каскадьор с мотоциклети, който неволно призовава демона Мефисто, докато се опитва да излекува тежко болния си приемен баща. Впоследствие той продава душата си на Мефисто, който тайно го свързва с отмъстителния дух Заратос. Подробностите се различават в отделните версии на историята, но основната идея остава една и съща – Джони Блейз се превръща в облечен в кожа антигерой, яздещ мотоциклет, с пламтящ череп вместо глава, обречен да живее под тежко проклятие.

Снимка: Getty Images

Новината беше съобщена по време на Comic-Con в Сан Диего.

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Историята на Ghost Rider принадлежи към по-мрачната страна на вселената на Marvel. Тя е много по-близка като атмосфера до „Наказателят“, отколкото до „Спайдърмен“. Едно обаче е очевидно – MCU вече не избягва тъмните сюжети, тежките теми и по-насилственото съдържание. Има сериозни основания да се очаква, че новата екранизация на "Призрачен ездач" този път няма да смекчава мрачната и жестока природа на героя.

Преди да направи голямото разкритие за включването на Гослинг към Marvel, президентът на Marvel Studios Кевин Файги заяви на сцената, че често е бил питан кога Гослинг ще се присъедини към MCU. Малко след това светлините угаснаха, а след като светнаха отново, актьорът се появи на сцената под аплодисменти от крещящи фенове.

Снимка: Getty Images

„Уау, това наистина ли се случва?“, сподели Гослинг.

Филмът ще бъде режисиран от Шон Леви, който вече стои зад „Дедпул и Върколак“, а в момента работи с Гослинг по „Междузвездни войни: Старфайтър“, който се очаква да излезе следващата година. Леви каза на публиката, че той и Гослинг са прекарали голяма част от свободното си време на снимачната площадка, мечтаейки за „Призрачен ездач“ и обменяйки идеи.