Том Холанд е в разгара на втора поредна рекламна обиколка за два големи филма в рамките на само месец – първо за „Одисея“, а сега за „Spider-Man: Brand New Day“. Въпреки това актьорът вече се подготвя за следващата си роля – тази на легендарния танцьор Фред Астер.

Холанд, който ще се превъплъти в елегантния артист в предстоящ биографичен филм, разкри, че вече е започнал репетиции за продукцията, която беше обявена за първи път преди пет години.

„Веднага щом приключа с тези рекламни турнета, се връщам в танцовото студио“, каза той пред Good Morning America. „Наскоро проведох първите си няколко репетиции и те ме изпълниха едновременно с огромно вълнение и истински ужас, защото ме чака страшно много работа, за да отдам дължимото на Фред", сподели звездата.

Холанд няма да играе ролята с помощта на дубльори. Той сам ще изпълни всички танци така, както ги е изпълнявал големият Астер. Звездата от "Спайдърмен" сподели още, че много се вълнува от ролята си, но също така е и уплашен, защото знае, че го чака още много работа.

За Холанд танците не са нещо ново. Големият му пробив идва с мюзикъла „Били Елиът“ в лондонския Уест Енд – роля, която изисква сериозни танцови умения.

Том Холанд иска Оуен Купър да го наследи като Спайдърмен

Ролята на Фред Астер му дава възможност отново да обуе танцовите обувки. Холанд разкри още, че заради филма се е върнал в същото танцово студио в центъра на Лондон, където някога е репетирал за „Били Елиът“.

Снимка: Getty Images

„Изключително развълнуван съм от това предизвикателство“, каза той.