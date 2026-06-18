Снимка: gettyimages
30-годишният актьор сподели, че носителят на „Еми” би бил идеалният избор за следващия Питър Паркър
Том Холанд посочи носителя на награда „Еми” Оуен Купър като своя идеален наследник за ролята на Спайдърмен. 30-годишният актьор говори преди премиерата на „Спайдърмен: Нов ден” – четвъртата му самостоятелна продукция в ролята на Питър Паркър и седмата му поява като персонажа общо.
Холанд е актьорът, който най-дълго е изпълнявал тази роля – както по брой години, така и по брой участия във филми. В ново интервю бе попитан кой според него би бил най-подходящият актьор да облече костюма след неговото оттегляне.
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„Оуен Купър би бил страхотен. Очевидно е, че е изключително талантлив и в момента всички говорят за него”, каза Холанд пред списание Esquire.
Снимка: gettyimages
16-годишният Купър се появи на сцената с гръм и трясък с дебютната си роля като проблемния тийнейджър Джейми Милър в хитовия сериал на Netflix - Adolescence. Той спечели много награди за това изпълнение и тази година се появи в редица мащабни продукции като „Брулени хълмове”, където изигра младата версия на героя на Джейкъб Елорди, както и в телевизионния сериал Film Club.
Следващата му роля ще бъде в историческата драма Cry To Heaven, чиято премиера е планирана за 2027 г., а неин режисьор е Том Форд.
В интервюто Том Холанд разсъждава и върху завръщането си към най-известната си роля. „В края на последната част изтече договорът, който подписах, когато бях на 18 години. Бях много откровен, че се колебаех дали да участвам в тази четвърта част”, сподели той.
Впоследствие обаче той решава да продължи със следващата лента. Британският актьор призна, че свое изказване в интервю от 2021 г., в което е цитиран да казва, че не бива да играе Спайдърмен след навършване на 30 години, е било „наистина глупаво”. „Дори не знам какво точно означава това”, добави той.
Снимка: gettyimages
Освен в „Спайдърмен: Нов ден”, Холанд ще се появи по кината и в един от най-очакваните филми на годината – „Одисея” на Кристофър Нолан. Маркетинговият отдел на филма наскоро представи специалната кутия за пуканки, вдъхновена от легендарния Троянски кон.Редактор: Мария Барабашка
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