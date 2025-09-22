Актьорът Том Холанд получи сътресение на снимачната площадка на „Спайдърмен: Чисто нов ден“.

Инцидентът е станал в Leavesden Studios край Уотфорд, Великобритания. Холанд е ударил главата си при изпълнение на каскада и е откаран в болница. Никой друг не е пострадал.

След инцидента снимките са спрени за ден. Холанд си е взел почивка от няколко дни като предпазна мярка. Междувременно компанията Sony Pictures, които продуцират проекта съвместно с Marvel Studios ще реши как ще продължи снимачния процес на продукцията.

Премиерaта на филма „Спайдърмен: Чисто нов ден“ е насрочена за юли 2026 г. Това ще е четвъртият път, в който Холанд играе ролята на Спайдърмен след „Завръщане у дома“ (2017), „Далече от дома“ (2019) и „Няма път към дома“ (2021).

Сред актьорите, които се завръщат, са Зендея и Джейкъб Баталон, както и Марк Руфало като Хълк, Джон Бърнтал като отмъстителя „Пенъри“ и Майкъл Мандо като Скорпион. Новите попълнения в екипа включват Лайза Колон-Сайас, Трамел Тилман и Сейди Синк.

Редактор: Цветина Петкова