Наградиха победителите в петнадесетия национален исторически конкурс за ученици от осми до дванайсети клас. Темата тази година е „Индивидуалното право на избор по време на комунизма в България - митове и реалност“. Конкурсът се организира от фондация „Ценности“. По традиция наградите бяха връчени от президента Петър Стоянов.

„Историята е едно невероятно място, където можеш да дълбаеш, да копаеш - и никога да не приключва новото знание, което ще намериш в нея”, заяви Константин Железов,победител в конкурса и ученик от НЕГ „Гьоте” - Бургас.

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„През 2001 година фондация Körber Stiftung в Германия организира този европейски конкурс. Тоест мрежа от конкурси на тема история от различни европейски държави. Фондация „Ценности” е един от съоснователите", припомни Карамфилка Бакалова, Фондация "Ценности".



„За първа година и за първо издание на този конкурс децата могат да ползват изкуствен интелект. Освен това, освен в писмен вид, те могат да се изразят под формата на видеа, филми, платформи и общо взето всички възможности, които предлага днешната технология. Историята дава чувството на принадлежност, на идентичност към народ и държава", подчерта Антонина Стоянова Фондация "Ценности".

Редактор: Станимира Шикова