Снимка: Пресцентър на Президентството
-
Димитър Петров: До средата на следващата седмица ще има работещо решение за боклука в София
-
Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на Гилейн Максуел по делото на Епстийн
-
"Пресечна точка": За водната стихия по Черноморието, инцидентът от ралито във Варна и за гъвкавото работно време на родителите на малки деца през лятото
-
Зеленски: Украйна е използвала ракети собствено производство при атаките срещу руската инфраструктура
-
Израел депортира 171 активисти от флотилията за Газа, сред тях и Грета Тунберг
-
„Капачки за бъдеще“ на голям екран: Целта - 100 000 зрители и дефибрилатори във всяко държавно училище
Церемонията се състоя в Гербовата зала
Президентската институция връчи наградите "Джон Атанасов" на официална церемония в Гербовата зала. Отличията получиха български ученици - олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, както и младежи, разработили проекти с висок обществен принос. Сред наградените са и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки.
„Можем истински да се гордеем с тези постижения, с тези победи и не само. Ние сме длъжни като общество да ги развиваме и използваме като трамплин за високо технологичното развитие на нашата страна”, заяви президентът Румен Радев.
„Разбира се, че съм доволен от това първо място на Балканската олимпиада по информатика. Защото има доста силни състезатели от традиционно силни държави. Това означава, че мога да достигна и други постижения в бъдеще”, подчерта Андрей Стефанов, сребърен медалист от Международната олимпиада по информатика 2025.
Последвайте ни