Президентската институция връчи наградите "Джон Атанасов" на официална церемония в Гербовата зала. Отличията получиха български ученици - олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, както и младежи, разработили проекти с висок обществен принос. Сред наградените са и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки.

„Можем истински да се гордеем с тези постижения, с тези победи и не само. Ние сме длъжни като общество да ги развиваме и използваме като трамплин за високо технологичното развитие на нашата страна”, заяви президентът Румен Радев.



„Разбира се, че съм доволен от това първо място на Балканската олимпиада по информатика. Защото има доста силни състезатели от традиционно силни държави. Това означава, че мога да достигна и други постижения в бъдеще”, подчерта Андрей Стефанов, сребърен медалист от Международната олимпиада по информатика 2025.

