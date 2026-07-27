Автобус на столичния градски транспорт по линия 204, пътуващ от квартал „Младост” към Орлов мост, катастрофира на булевард „Цариградско шосе“. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарение на бетоновите прегради автобусът не е паднал от моста на Четвърти километър на кръговото кръстовище на Площада на авиацията.

По информация на NOVA четирима души са леко пострадали при инцидента - 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама от потърпевшите са откарани с линейки в ИСУЛ "Царица Йоанна", а други двама - в "Пирогов". От УМБАЛСМ съобщиха, че става дума за 76-годишен мъж и 16-годишно момиче, които са в съзнание и са контактни. Двамата преминават подробни прегледи и изследвания.

Снимки от пътния инцидент вижте ТУК.

След инцидента превозното средство е препречило платнoто за движение в посока изхода на София откъм магистрала "Тракия". Това доведе до сериозни затруднения в трафика.

На място има и полиция, и служители на аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата.

Катастрофа на „Цариградско шосе“ блокира трафика в София

Свидетел на инцидента разказа пред камерата на NOVA, че шофьорът на автобуса му споделил, че не могъл да спре, защото спирачките отказали. "Добре, че не удари нито една от колите, но вътре имаше хора, някои от които са зле", добави той.

Друг мъж, чиято кола спряла точно пред автобуса след удара, разказа, че скоростта, с която превозното средство от градския транспорт преминало през мантинелата, не била ниска, но вероятно в рамките на ограничението.

Експертизи ще докажат дали причината за пътния инцидент е техническа неизправност. След видяното на записите на камерите се подозира точно това. По протектора на гумите има наранявания, но ще се уточни дали са в резултат късане на мантинелата, или отпреди това. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков по повод катастрофата с автобус на градския транспорт в София.

„По данни на водача на превозното средство става дума за техническа неизправност. Същите показания са дали и свидетели на пътния инцидент. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На 21 юли е преминал технически преглед, който е показал, че возилото е изправно. Задната част на автомобила е започнала да криволичи по пътното платно, в резултат на това къса мантинелата. Водачът е 59-годишен, с опит в автомобилния транспорт. Предстои да се уточни броят на пътниците в превозното средство“, посочи Пелтеков.

По негови данни водачът има допуснати три леки ПТП, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. Ще бъде образувано досъдебно производство, а ако шофьорът носи вина, ще понесе законовите последствия. Ще се разследва и дали настилката, или неустановена техническа изправност са причинили пътния инцидент. За тази цел ще бъдат изискани документи от пункта за годишни технически прегледи, прегледал автобуса.