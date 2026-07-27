Изпълнителното бюро на БСП е обсъдило заявката на президента Илияна Йотова да се кандидатира на изборите, които предстоят, а впоследствие е взело решение да я подкрепи. Това каза на брифинг лидерът на Столетницата Крум Зарков,

„Поздравяваме я за нейния кураж и еднозначно заставаме зад нейната кандидатура. Подкрепяме я за следващ мандат като президент на републиката. Това е едно логично и последователно действие в контраст на българската политика на най-различни изненади. Това е наш дълг и ясна мисия, освен това съвсем нормално предвид богата история на БСП и г-жа Йотова. Президентът не е предавала партията ни, затова и ние няма да я предадем. На 29 август ще свикаме Национален съвет, където окончателно да утвърдим формулата за участие във вота наесен“, добави Зарков.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

По думите му през годините Илияна Йотова се е доказала като един от най-подготвените политици. „Тя умее да отстоява собственото си мнение, но и да създава условия за консенсус. Това показа и през времето си на държавен глава. Нямаме съмнение, че ако бъде избрана, тя ще бъде необходимият коректив, но няма да търси самоцелно противопоставяне. Точно от това имаме нужда като президент. Йотова има натрупан богат международен опит, който е особено важен в сегашната обстановка. Дългите ѝ години като евродепутат ѝ помогнаха да изгради визия за Европа и мястото на България в нея. Доверяваме се в следващите ѝ стъпки, ако прецени, че ще сме ѝ от полза, ще бъдем тук“, коментира още Зарков.

Според лидера на социалистите президентът има неотменим социален ангажимент и чувствителност, в това число равнопоставеността на жените. „Имаме готовност да помагаме с опит и възможности на г-жа Йотова, не призоваваме другите да ни последват, уважавайки независимостта на всяка партия. Колкото по-бързо станат ясни всички кандидат-президенти и подкрепящите ги, толкова по-скоро ще започне разговорът по същество“, посочи още Зарков.

Кой ще подкрепи Илияна Йотова в кандидат-президентската битка

Преди няколко дни регионалният министър Иван Шишков съобщи, че БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, която ползва, а след това ще бъде преценено за какво може да бъде използвана по-пълноценно. Говорейки по темата, Крум Зарков обясни, че БСП не претендира за повече от това, което ѝ се полага, затова ще влезе в открит диалог с правителството по въпроса със сградата. А след това ще бъдат предоставени варианти в рамките на закона, с цел да бъде постигнат консенсус, така че партията да остане на "Позитано".