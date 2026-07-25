След като вчера президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира на изборите през есента, политическите реакции не закъсняха.

Решението си тя обяви около три месеца преди вота. В момента тя довършва мандата, който започнаха с Румен Радев, през който в продължение на 4 години тя беше вицепрезидент. Самата Йотова обясни в петък, че през следващите дни и седмици ще бъдат представени повече подробности. Все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат за вицепрезидент.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

"Политическите партии взимат своите решения на форуми и нека да видим какво ще бъде тяхното решение. Няма да откажа подкрепа. Целият ми произход идва от политиката, така че моята политическа биография е тясно свързана с една партия, каквато е БСП. За мен изключително важно е и това, което чувам от хората, където отида. А те ми казват да не се отказвам", посочи тя.

Йотова съобщи още, че ще бъде издигната от инициативен комитет. Няма обаче да откаже подкрепа и от политически сили. Такава още в първите минути след обявеното дойде от лидера на БСП Крум Зарков.

От партията на Румен Радев все още не казват дали биха подкрепили кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Депутатът от "Прогресивна България" Иван Лалов я определи като "не лоша кандидатура". По думите му обаче предстои форум на партията, на който да бъде взето решение. А от ГЕРБ отново призоваха за обща кандидатура вдясно.