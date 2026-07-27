Ледената покривка на Гренландия се топи все по-бързо, а учените предупреждават, че последствията може да се усетят далеч отвъд Арктика. Международна експедиция отплава към острова, за да проучи как ускореното топене на ледниците може да повлияе на климата. В мисията участват десетки учени, роботи и дронове.

Експедицията се провежда с полярния изследователски кораб "Сър Дейвид Атънбъро" и ще продължи между пет и шест седмици.

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"Горещите вълни във Великобритания и Европа през последните месеци показаха колко трудно се адаптираме дори към малки промени в климата", коментира морският геофизик Кели Хоган.

Проектът е част от научна програма на стойност 20 милиона британски лири, чиято цел е да проследи как топенето на ледниците влияе върху океанските течения.

"Ледът в Гренландия се топи пет пъти по-бързо, отколкото през 90-те години. Изследваме как това влияе на фиордите около острова и на теченията в Атлантическия океан", обяснява инжинерът Сам Смит.

Една от основните тревоги на учените е свързана с океанските течения, които играят ключова роля за климата. Промени в тази система могат да доведат до по-чести екстремни явления - силни бури, проливни валежи, суши и покачване на морското равнище.

"Имаме високотехнологичен подводен апарат, който ще се потопи под ледените маси и ще събере данни, с каквито досега не сме имали възможност да разполагаме", съобщава Смит.

Капитанът на кораба Мат Нийл също е свидетел на промените в Арктика през последните години. Той посещава полярните райони повече от десетилетие и казва, че намаляването на ледниковата маса е ясно видимо.

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"Много ледници се топят изключително бързо. Много по-бързо, отколкото бихте очаквали за последните десет или петнадесет години", обяснява капитанът на кораба "Сър Дейвид Атънбъро" Мат Нийл.

Данните от експедицията ще бъдат използвани за създаването на ново поколение климатични модели и системи за ранно предупреждение.

Редактор: Иван Иванов