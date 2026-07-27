Иран отправи ново предупреждение към България. От посолството на страната в София определиха решението за разполагане на американски самолети в Безмер като "опасно". На този фон премиерът Румен Радев проведе среща в Министерския съвет с представители на службите за сигурност.

В публикацията на посолството на Техеран се цитира говорителят на външните работи на страната. По думите му иранският народ никога не е имал проблеми с България, но определи разполагането на американски самолети у нас като опасно решение. "Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет в свои бази".

NOVA потърси посолството на Иран, но оттам отказаха коментар. Според военни експерти и дипломати е логично да има ответна реакция от Външното ни министерство, а посланикът на Иран да бъде привикан на разговори във ведомството.

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Колкото до срещата между Радев и службите, изводът е, че няма пряка заплаха за сигурността на страната ни. Предприети са и мерки за засилване на охраната на летище Безмер.

"България не е единствената държава, която получава такива предупреждения. Дори доста по-остро е получено от британското Министерство на външните работи, след като разреши от свои военновъздушни бази американски бомбардировачи да излетят и да нанасят удари“, обясни бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев. Но провокацията на иранците не е безобидна, смята той: „Възможностите Техеран да активира свои заспали клетки на територията на Европа, в това число и на България - съществува“.

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„В последните десетилетия имаше само един-единствен терористичен акт - на летище Сарафово. Той беше извършен от „Хизбула“, която е прокси на Иран“, припомни бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. „Не виждам някаква възможност за предприемане на кинетични действия от страна на Иран спрямо България. Знаем, че имаше изстреляни ракети в началото на конфликта – през март в посока Турция и в посока Кипър, които бяха успешно прихванати“, подчерта още Тагарев.

Военният експерт Димитър Ставрев припомни, че „между Иран и България е Турция, а тя е наш съюзник от НАТО. "Има много добре развита противоракетна система, включително с компоненти от НАТО. И четирите опита на Иран да порази британската база на Кипър бяха прехванати точно от тези системи“, добавя експертът.

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По думите му Иран разполага с четири типа ракети - "Хорамшахр", "Сежил", "Гадер" и "Емад". Но посочи, че потенциалната опасност, ако съществува такава, е чрез хибридна атака, позната от войната в Украйна. „Тоест, идва един тир, той се отваря и оттам излитат стадо "Шахед"-и. А тогава, доколко реалистичен е този сценарий, отново ще разчитаме на нашия съюзник Турция и неговата гранична охрана, митница и специални служби, които, предполагам, няма да допуснат такъв тир да мине през цялата територия на Турция“, заяви Ставрев.