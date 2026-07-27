Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямска република Иран в София.

Според говорителя на иранското външно министерство отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили.

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От Техеран твърдят още, че това не е прецедент и посочват, че България и преди е предоставяла възможност летището в София да бъде използвано за разполагане и операции на американски самолети, които според иранската страна са подпомагали военните действия на САЩ срещу Иран.

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В публикацията се подчертава, че отношенията между иранския и българския народ традиционно са били приятелски и основани на взаимно уважение.

„Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение“, се казва още в позицията на иранското посолство.

Редактор: Цветина Петкова