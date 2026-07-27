Международен товарен кораб потъна край украинското черноморско пристанище Одеса, седмица след като беше поразен при руски обстрел. Това съобщиха украинските власти, цитирани от "Ройтерс".

Според Администрацията на морските пристанища на Украйна Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, е потънал в близост до пристанището. При атаката загинаха десетима души, сред които четирима индийски граждани. Осем моряци бяха евакуирани.

Корабът отплавал от пристанище Черноморск с товар от царевица. На 19 юли получил сериозни повреди при обстрел от руски сили, докато плавал по морския коридор, създаден от Украйна по крайбрежието в посока Румъния. Очевидец, цитиран от "Ройтерс", който по онова време се намирал в Одеса, видял гъст дим да се издига от голям кораб край брега.

The Golden Leo — hit by Russian missiles near Odesa on July 19 while carrying #corn for Turkey — has now sunk.



A visual reminder of what’s actually driving this #grain rally.#wheat #corn #blacksea #oatt #sizovreport pic.twitter.com/W0MOhntjZB — Andrey Sizov (@sizov_andre) July 26, 2026

Ракетен удар по товарен кораб край Одеса уби четирима индийски моряци

От украинската пристанищна администрация определиха нападението като нарушение на нормите на международното морско право и заявиха, че то е застрашило живота на екипажа.

До момента Москва не е коментирала инцидента официално.

Снимка: БТА

През последните седмици Русия засили атаките срещу дълбоководните пристанища в Южна Украйна, през които се изнася голяма част от украинското зърно и други стратегически товари.

Редактор: Иван Иванов