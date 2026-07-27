Изследователи, ръководени от учени от Виенския университет, откриха неизвестни досега структури в мъглявината Орион с помощта на радиотелескопи, предаде АПА.

Проучването, публикувано в списание „Астрономия и астрофизика“, представя и нова оценка на масата на мъглявината, която значително се различава от досегашните изчисления.

Мъглявината Орион е един от най-известните обекти на нощното небе и един от най-близките до Земята региони, в които активно се образуват звезди. Тя е сред най-добре изследваните области в астрономията.

"Хъбъл" с ново изображение на мъглявината "Орел" и "Стълбовете на съвторението" (СНИМКА)

Изследването е първият научен резултат от международния проект NeAtHood, чиято цел е да картографира неутралния атомен водород в близки области на звездообразуване. Тъй като този водород не се вижда с оптични телескопи, учените използват радиовълни с дължина 21 сантиметра. За новите карти екипът, ръководен от Хуан Диего Солер от Института по астрофизика към Виенския университет, е комбинирал данни от два мощни радиотелескопа в САЩ и Китай.

„Мъглявината Орион е заобиколена от големи мехурчета от атомен водород и дори може да е била образувана от тях“, отбеляза Солер пред АПА.

Новите наблюдения разкриват сложна структура около мъглявината – освен известната разширяваща се обвивка, оформена вероятно от радиацията и звездните ветрове на младите масивни звезди, учените са открили и допълнителни кухи структури и поток от газ, простиращ се на около четири светлинни години.

Космическа "детска градина": "Джеймс Уеб" с ново изображение на звезди в Молекулярния облак на Орион (СНИМКА)

Според изследователите това показва, че мъглявината Орион вероятно не е възникнала от едно събитие, а е била оформяна постепенно от множество процеси, свързани с активността на звездите.

Проучването променя и досегашните оценки за количеството газ в мъглявината. Докато предишни изследвания предполагаха, че водородната ѝ обвивка има маса около хиляда пъти по-голяма от тази на Слънцето, новите данни показват стойност почти десет пъти по-малка.

Учените посочват, че по-точното измерване на масата е важно за разбирането на начина, по който звездите влияят върху заобикалящата ги среда. Новите методи могат да помогнат за откриването на скрити структури и процеси в междузвездното пространство дори в области, които досега са се считали за добре проучени, допълва още АПА.

Редактор: Цветина Петрова