Ново изображение от космическия телескоп "Джеймс Уеб" разкрива красива и плътна област на образуване на звезди в Молекулярния облак на Орион, наречена OMC-2. То представя една бурна космическа "детска градина", в която газ, прах и новородени звезди са в постоянно движение, пише Live science.

Малко на юг от прочутата Мъглявина Орион, която е една от най-известните области за образуване на звезди и разположена в рамките на тризвездието, известно като Мечът на Орион, OMC-2 представлява облак от студен газ и прах, в който се образуват протозвезди. Това са много млади звезди, които все още натрупват маса.

"Хъбъл" с ново изображение на мъглявината "Орел" и "Стълбовете на съвторението" (СНИМКА)

На изображението се виждат слоести облаци от газ и прах, които светят в сини, зелени и жълти оттенъци. Плътни скупчвания от студен прах изглеждат тъмнокафяви до черни, напълно блокиращи светлината и създаващи тъмни области в цялото изображение. Вътре в някои от тези облаци все още може да се образуват звезди, скрити от погледа ни в обемни космически пашкули. Разпръснати из облаците са вече оформени звезди с различни цветове и размери - от малки оранжеви точки до по-големи бели и сини звезди, които проблясват през мъглата.

A new James Webb telescope snap shows off the glowing gas, sculpted jets and newborn stars lurking within the giant cosmic cloud OMC-2, located in the Sword of Orion. https://t.co/GL3E62ufgy — Live Science (@LiveScience) June 21, 2026

Най-впечатляващата особеност на изображението е мрежата от бледи, светещи потоци и вълнообразни структури, които прорязват облака.