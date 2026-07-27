Пловдив става сцена на ритмите и традициите от три континента с началото на 30-ото юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал. В следващите пет дни артисти от Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и България ще представят своите танци пред пловдивската публика на сцената на Античния театър.

Началото на фестивала беше поставено с пъстро шествие по Главната улица, което привлече десетки жители и гости на града. „Това, което ще покажем, е танцът „Революция“, който е свързан с революцията в Мексико. Той е много важна част от нашата история и се гордеем, че ще можем тук чрез танца да разкажем за нашата страна“, каза Катя от мексиканската фолклорна група.

Феерия от танци и музика на Международния фолклорен фестивал във Велико Търново

„Имаме групи от Грузия, Румъния, Перу, Мексико, разбира се и ансамбъл „Тракия“, който е домакин. Всеки ден ще има шествие по Главната улица, както и концерти на площад „Стефан Стамболов“ и на Античния театър. Входът навсякъде е безплатен“, съобщи директорът на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев.

Дефилетата на участниците започват всеки ден от 17:30 часа по Главната улица, а вечерните концерти на Античния театър са от 20:00 часа. Организаторите очакват и тази година фестивалът да привлече публика от всички възрасти.