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Събитието е под егидата ан ЮНЕСКО
Във Велико Търново започва един от най-престижните фолклорни фестивали в света под егидата на ЮНЕСКО. В събитието участват представители от 10 държави, сред които остров Гуам, Венецуела, Коста Рика и Панама.
Фестивалът продължава една седмица, през която улиците на старопрестолната ни столица ще ще потопят в карнавалната атмофера.
Повече по темата гледайте във видеото.
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