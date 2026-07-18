Събитието е под егидата ан ЮНЕСКО

Във Велико Търново започва един от най-престижните фолклорни фестивали в света под егидата на ЮНЕСКО. В събитието участват представители от 10 държави, сред които остров Гуам, Венецуела, Коста Рика и Панама. 

Фестивалът продължава една седмица, през която улиците на старопрестолната ни столица ще ще потопят в карнавалната атмофера. 

Повече по темата гледайте във видеото. 


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