Визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Обединеното кралство изпраща „много ясно послание“ в подкрепа на Украйна, заяви британският премиер Анди Бърнам. Той подчерта, че „не е случайност“, че Зеленски е първият чуждестранен лидер, когото приема, откакто встъпи в длъжност като премиер и че поканата му има за цел да демонстрира продължаващата подкрепа за Киев.

Зеленски на първа официална визита в Лондон след смяната на властта

Срещата на двамата лидери се състоя на борда на самолетоносача „Кралица Елизабет“, който е акостирал във военноморската база в Портсмут, отбелязва АП. Британският премиер заяви при посрещането на Зеленски, че Украйна може да разчита на Обединеното кралство „толкова дълго, колкото е необходимо“. Бърнам също така отбеляза, че възнамерява скоро да посети Украйна.

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„Володимир, ти си първият лидер, когото посрещам лично, откакто заемам поста, и това не е случайно“, обърна се Бърнам към Зеленски. „Целта е да се изпрати много ясно послание: ние подкрепяме Украйна на 100%, аз лично съм с вас на 100% и ще изпълня изцяло всеки ангажимент, който тази страна е поела към Украйна“, добави британският премиер.

Зеленски от своя страна заяви, че отношенията между Киев и Лондон са „по-здрави от всякога“ и благодари на Бърнам за думите му.

Британският премиер в оставка Киър Стармър ще бъде на посещение в Киев

По-късно Зеленски написа в социалната мрежа X: „Много ценим факта, че нашият екип е първият, който посещава Обединеното кралство, откакто Анди Бърнам встъпи в длъжност. Това е важен сигнал за подкрепа и премиерът ни увери, че тази подкрепа остава непоколебима“.

Бърнам обяви след пристигането на Зеленски, че Великобритания ще предостави на Украйна лиценз за производството на новата система за електронна война „Стоун клоук“. Системата ще помогне на дроновете „да поразяват целите си и да спасяват живота на украинците“, посочи британският премиер.

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„Стоун клоук“ включва малко устройство, проектирано така, че да предотвратява засичането от руска страна на всеки дрон, на който е монтирано. Министерството на отбраната вече е предоставило хиляди такива устройства на украинската армия.

„Великобритания стои рамо до рамо с Украйна и подкрепата ни остава непоколебима. Русия не трябва да се съмнява в нашата решителност и ние няма да отстъпим, докато не постигнем дълготраен и справедлив мир в Украйна“, пише в разпространено по-рано изявление на британския премиер.

„Стоун клоук“ представлява най-добрата британска иновация, която се е доказала на фронтовата линия и ще бъде от жизненоважно значение за защитата на сигурността и в двете ни страни“, добавя Бърнам.

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Планира се след като бъде внедрена в Украйна тази технология да бъде интегрирана в следващото поколение британски оръжия за удари на далечно, включително в проекта „Брейкстоп“ – държавна инициатива за разработване на нискобюджетни крилати ракети.

В рамките на визитата си Зеленски, придружаван от Бърнам, ще се срещне с около 200 украински военнослужещи, които от три седмици са на Острова във връзка с учението „Морски бриз“, насочено към укрепване на бойните способности и мерките за противоминна защита в Черно море.

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„Обединеното кралство е решително и непоколебимо в ангажимента си към Украйна“, заяви британският външен министър Ед Милибанд . „Докато Русия продължава варварската си война, ние ще стоим рамо до рамо с Украйна“, добави той.

Зеленски вчера заяви в социалната мрежа X, че би искал иска да проведе „продуктивна двустранна среща“ с Бърнам и добави, че също така има желание да сподели с Великобритания експертните познания, натрупани в хода на продължаващата над четири години война с Русия. По думите на Зеленски тези познания ще помогнат и при изграждането на „голям завод“ за дронове във Великобритания.

„Заедно с Киър (Стармър) постигнахме много и трябва да продължим напред, да отворим нова страница в отношенията ни. Например, сделката за дроновете. Искам да построя голям завод във Великобритания, основан на нови технологии, и да ги споделя с нашите партньори. Готови сме да споделим целия си опит с Обединеното кралство“, написа Зеленски в X.

Зеленски бе един от първите чуждестранни лидери, с когото Бърнам разговаря по телефона след встъпването си в длъжност миналия понеделник. Тогава той покани украинския лидер да го посети „при първа възможност“.

Британският премиер в оставка Киър Стармър e на посещение в Киев

Новият британски премиер, който няма голям опит във външната политика, обеща да запази решителната подкрепа на своя предшественик Стармър за Украйна. Стармър посети Киев в последния си пълен работен ден като лидер на Лейбъристката партия. Бърнам неотдавна заяви в интервю за "Би Би Си", че правителството му ще се придържа към ангажимента до 2035 г. Великобритания да започне да отделя за отбрана 3,5% от своя БВП.

Миналата година Стармър се съгласи на срещата на върха на НАТО в Хага до 2035 г. Великобритания да започне да отделя 5% от БВП за отбрана. Тогава Стармър посочи, че ще бъдат отпускани допълнителни средства в размер на 1,5% за „устойчивост и сигурност“.

Бърнам каза в интервюто си за "Би Би Си", че той и финансовият министър Джон Хийли, който по-рано оглавяваше министерството на отбраната, работят осигуряването на „цялостно финансиране“ на инвестиционния план за отбрана преди приемането на бюджета за следващата година. „Изцяло се придържам към ангажимента, който сме поели към партньорите ни от НАТО“, увери Бърнам.

Редактор: Станимира Шикова