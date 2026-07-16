Британският премиер в оставка Киър Стармър е на посещение днес в украинската столица Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски, предаде „Ройтерс“, като се позова на съобщение на „Даунинг стрийт 10“.

Официално Стармър ще се оттегли от поста си идния понеделник и това е една от последните му визити зад граница.

Украйна и ЕС обединяват усилия за развитие на производството на дронове (ВИДЕО)

По време на нея той ще обсъди напредъка по оборудване на Украйна в борбата ѝ срещу Русия и бъдещия фокус на усилията на съюзниците на Киев в тази насока.

Очаква се утре лейбъристът Анди Бърнам да бъде обявен официално за лидер на британската управляваща Лейбъристка партия и в понеделник да стане новия премиер на Великобритания.

Стармър е четвъртият британски премиер от началото на войната в Украйна, припомня „Франс прес“.

„Много съм горд от приноса на Великобритания, която привлече други страни към каузата на Украйна, благодарение на Коалицията на желаещите“, се казва днес в изявление на канцеларията на Стармър, публикувано по повод визитата му в Киев. „Тази работа ще продължи, както и нашата непоколебима подкрепа за Украйна“, се допълва в текста.

10 държави създават отбранителен щит за защита от балистични ракети и подкрепа за Украйна

Стармър, заедно с френския президент Еманюел Макрон, е в основата на създаването на Коалицията на желаещите, обединяваща страни, които оказват дипломатическа и военна подкрепа на Украйна.

Великобритания обяви в понеделник, че участват в заема от 90 милиарда евро, предоставен от ЕС на Украйна, което ще позволи на британската оръжейна индустрия да предоставя повече оръжия на Киев.

Редактор: Ивета Костадинова