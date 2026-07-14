Десет европейски държави обявиха създаването на нова коалиция за развитие на общи способности за защита срещу балистични ракети. Инициативата беше представена по време на среща на Коалицията на желаещите в Париж и е насочена към укрепване на европейската сигурност и засилване на противовъздушната отбрана на Украйна.

Новата коалиция обединява десет държави - Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Дания, Норвегия, Швеция и Украйна. Лидерите на страните подчертаха, че инициативата е изцяло отбранителна и цели да засили защитата на Европа и Украйна чрез разработването на съвместни системи за противоракетна отбрана и по-тясно сътрудничество в сферата на сигурността.

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В основата на инициативата е проектът „Фрея“ - система за противодействие на балистични ракети, разработвана с участието на украинската компания Fire Point. Целта е създаването на по-достъпна алтернатива на американските системи Patriot и европейските ракети Aster.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му разполага с част от необходимите технологии и че новата система може да бъде разработена в рамките на една година. По думите му тя ще бъде сравнително евтина и ще може да се произвежда в големи количества.

Видео: Reuters

На срещата в Париж лидерите на 37 държави от Коалицията на желаещите потвърдиха намерението си да увеличат военната подкрепа за Киев. Френският президент Еманюел Макрон обяви нови доставки на системи за противовъздушна отбрана SAMP/T и 16 изтребителя Rafale, които Украйна ще получи през следващите години.

Съюзниците обсъдиха и създаването на многонационални сили, които биха могли да бъдат разположени след евентуално прекратяване на бойните действия. В тази връзка през следващите месеци ще се проведат съвместни военни учения в държави, граничещи с Украйна.

„Подкрепата за Украйна е инвестиция в сигурността на цяла Европа“, заяви Макрон, като подчерта, че европейските държави трябва да продължат да укрепват отбранителния си капацитет на фона на продължаващата руска агресия.

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От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър призоваха за още по-силна подкрепа за Киев, определяйки настоящия момент като ключов за бъдещето на европейската сигурност.

Москва реагира остро на инициативата. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи срещата като събиране на „коалиция на войнолюбците“ и обвини западните държави, че не работят за мирно решение на конфликта.

Въпреки това европейските лидери са категорични, че укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна и развитието на общи европейски отбранителни способности са сред основните приоритети на континента в условията на продължаващата война.

Редактор: Цветина Петкова