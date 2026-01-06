-
Любомир Кючуков за ситуацията във Венецуела: Навлизаме в епоха, в която силата измества международното право
-
ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право
-
Премиерът на Дания: Желанието на Тръмп САЩ да придобият Гренландия трябва да бъде взето насериозно
-
Политолози: България върви към нови избори, а ролята на президента остава неясна
-
Президентът призова за промени в Изборния кодекс и масово гласуване
-
Анализатори: Светът е на прага на нови войни през 2026 година
България е представена от премиера Росен Желязков
Официални представители на 35 държави се събраха в Париж за среща на така наречената Коалиция на желаещите. Събитието, което се организира от френския президент Еманюел Макрон, съвместно с британския премиер Киър Стармър, събира най-близките съюзници на Украйна, за да се уточни конкретния принос на всяка държава за поддържането на мира в Украйна.
В проекта за изявление, който лидерите от Коалицията на желаещите ще подкрепят, се казва, че гаранциите за сигурността на Украйна включват задължаващи клаузи да бъде подкрепена страната в случай на бъдеща руска агресия. Тези ангажименти включват военни средства, разузнавателни данни и логистична подкрепа, както и приемане на допълнителни санкции срещу агресора.
Макрон: В петък Лондон е домакин на среща на „Коалицията на желаещите“
За разговорите в Париж пристигнаха президентът на Украйна Володимир Зеленски, както и специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Къшнър.
Снимка: Министерски съвет
България е представена от премиера в оставка Росен Желязков.
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни