Френският президент Еманюел Макрон заяви, че в петък в Лондон ще се срещнат представители на страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" – група държави, които обещаха, че ще засилят подкрепата си за Украйна, предаде "Ройтерс".

Макрон съобщи тази новина пред журналисти в Словения, където участва в срещата на върха на неформалната група МЕД 9, обединяваща девет средиземноморските страни членки на ЕС.

Представител на украинския президент потвърди пред "Ройтерс", че Володимир Зеленски ще присъства на заседанието в петък в британската столица. Междувременно Зеленски написа в социалната мрежа Х, че тази седмица "предстоят много срещи и преговори в Европа".

Днес в Словения Макрон заяви, че украинците и европейците трябва да седят на масата на преговорите по време на евентуалната среща в унгарската столица Будапеща на президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде "Франс прес".

"Мирът, който може да съществува, е един силен и траен мир, който позволява да се отговори на изискванията на международното право и който създава условия за стабилност. Нищо друго не съществува, европейците винаги са били ясни по този въпрос“, заяви Макрон.

Той коментира и факта, че в петък в Елисейския дворец е приел бившия френски президент Никола Саркози, който във вторник влиза в затвора. Макрон каза, че е напълно нормално в човешки план да приеме Саркози, но подчерта, че правосъдието в страната е независимо и че той, в качеството си на президент, е гарант за тази независимост.

Редактор: Дарина Методиева