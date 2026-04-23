Американското правителство облекчи достъпа до канабис за медицински цели, като прекласифицира веществото и създаде условия за по-широки изследвания върху неговата безопасност и ефективност.

Марихуаната вече се определя като вещество с умерен до нисък потенциал за зависимост, което „разширява достъпа на пациентите до лечение и дава възможност на лекарите да вземат по-информирани решения”, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш.

Досега тя беше включена в категория „Списък I” – група вещества „без призната медицинска употреба и с висок риск от злоупотреба”, в която попадат наркотици като хероин и метамфетамин, според Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA). След промяната канабисът преминава в трета категория от петстепенната класификация на контролираните вещества.

От Министерството на правосъдието уточниха, че решението е в изпълнение на указ, подписан от президента Доналд Тръмп през декември, насочен към разширяване на научните изследвания върху медицинската употреба на марихуаната.

