Изключително добър улов на черноморски сафрид в началото на летния сезон. С това се похвалиха рибарите от Южното Черноморие. Въпреки че изпитват носталгия към големите количества уловена цаца в миналото, сега се радват на други видове.

„Има дори прекомерен улов, преди всичко от дребен сафрид. От юг идват сигнали, че навлиза и чернокопа, но до нас в Бургаския залив не е стигнал още”, казва Димитър Янчев в ефира на "Събуди се" по NOVA.

Поскъпването на горивата удари и цената на рибата

Рибарите обаче се жалват, че търговци изкупуват улова им на много ниски цени. „Буквално за центове. Има случаи, когато наши хора са продавали за 30 цента килограма. Много малко е. Но по-добре да е така, отколкото да хвърлиш уловената риба”, казва още Янев.

И за да преценим дали прекупвачите изкупуват улова на дребните рибари за смешни пари и я предоставят на търговците доста по-скъпо, отиваме на най-големия рибен пазар в Бургас. Там има не само сафрид.



Там търговци предлагат сафрид по 2 до 4 евро, в зависимост от големината. И уверяват, че рибата не е поскъпнала драстично в сравнение с миналата година. Изчисляват, че поскъпването е с не повече от 1 евро на килограм на повечето риби.



Цените в ресторантите също са различни. „При нас една порция е 6,50 в момента. Цената я формираме въз основа на това как я купуваме, продажната цена. В магазините сега в момента едър сафрид върви 6 евро, при нас я носят на 5. Калкулираме към това труда, слагаме си тока, слагаме си ДДС-то включително, водата, както труд на сервитьор, така и труд на готвач и съответно така формираме цената”, обяснява Петър Ракаджийски.

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