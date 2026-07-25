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Актьорът разкри възможността да работи заедно с Димитър Бербатов по филмови проекти
Том Хидълстън, познат на милиони зрители по света с ролята си на Локи във вселената на Marvel, представя новата документална поредица „Помпей отвъд времето с Том Хидълстън“ на National Geographic.
Актьорът разказва, че интересът му към древния град започва още на 17-годишна възраст, когато посещава Помпей по време на пътуване с приятели. Години по-късно тази страст се превръща в документална поредица, която съчетава исторически факти, експертни анализи и впечатляващи игрални възстановки.
В интервюто пред Стаси Айви Хидълстън споделя и за промяната, която настъпва в живота му след раждането на двете му деца. По думите му бащинството е променило начина, по който гледа на живота, и е най-важната роля, която изпълнява.
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Актьорът разказва още за развитието си и за стремежа си да участва във все повече проекти, свързани с разказването на истории. Според него именно историята е най-важният елемент във всеки проект.
В разговора Хидълстън коментира и срещата си с българската футболна легенда Димитър Бербатов по време на благотворителен футболен мач. Той признава, че Бербатов обича киното и двамата са разговаряли за възможността в бъдеще да работят заедно по филмови проекти.
Документалната поредица „Помпей отвъд времето с Том Хидълстън“ проследява живота в древния град преди изригването на Везувий и търси отговор на въпроса дали някои от жителите му са успели да се спасят от трагедията.
Автор: Стати Айви
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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